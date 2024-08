Türkiyədə İnstaqrama giriş qadağası ləğv olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin nəqliyyat və insfrastruktur naziri Abdulqadir Uraloğlu X hesabında məlumat verib.

Giriş qadağası yerli vaxtla 21:30-da (Bakı vaxtı ilə saat 22:30) aradan qaldırılıb.

