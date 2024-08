Avqust dörd bürc üçün uğurlu olacaq

Uğur yalnız zəhmət deyil, həm də şansınızı hiss etmək bacarığıdır.

Astroloqlar deyirlər ki, avqust ayında dörd bürc altında doğulan insanlar bu qabiliyyəti kəşf edəcəklər.

Metbuat.az lent.az-a stinadən xəbər verir ki, onlar Kainatın onlara verdiyi imkanlardan istifadə edə və yalnız onlar üçün nəzərdə tutulan uğuru qəbul edə biləcəklər. İstər inam sıçrayışı olsun, istərsə də hesablanmış strateji qərar olsun, şans onların tərəfində olacaq.

Buğa

İndi siz hədəflərinizə sarsılmaz əzmlə yaxınlaşırsınız. Bu diqqəti yayındırmaq vaxtı deyil. Sizin fitri potensialınız və bir az şansınız uğur yolunda müttəfiqlərinizdir. Uzun müddətdir hansısa bir iş haqqında düşünürsünüzsə, lakin ilk addımı atmağa cəsarət etmədinizsə, avqustda nəhayət cəsarətinizi toplamalısınız. Düzgün qərarlar qəbul etmək üçün instinktlərinizə görə uğursuzluq ehtimalı minimaldır.

Peşəkar olaraq gələcək dəyişikliklər güclü tərəflərinizi nümayiş etdirmək və bacarıqlarınızı artırmaq üçün əla fürsətdir. Hətta köhnə problemləri ehtiras və dəqiqliklə həll edin. Eyni zamanda, ehtiyatlı maliyyə idarəetməsi xərclərin gəlirlə effektiv şəkildə uyğunlaşdırılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək.

Dayanmadan ambisiyalarınızı həyata keçirin və istəklərinizi nəzərəçarpacaq uğurlara çevirin. Zəngləri daxil olan kimi qəbul edin. Onların hər biri daha böyük şəxsi inkişaf üçün bir addımdır. Diqqətinizi cəmləyin və öz qabiliyyətlərinizə inanın. Kainatın özü sizi qələbəyə aparır.

Oxatan

Avqust həyatınıza təzə nəfəs gətirir, dünyanız optimist rənglər alır. Bu yüksəldici əhval-ruhiyyə uzun müddətdir davam edən problemləri yeni güclə həll etməyin açarıdır. Qarşılaşdığınız sakitliyi və tarazlığı inkişaf etdirərək həyatınızı optimallaşdırmağa hazırsınız. İndi çoxdankı istəklər üzərində hərəkət etmək və şəxsi inkişafınızı yaxşılaşdırmağa vəd edən zəruri dəyişiklikləri qəbul etmək vaxtıdır.

Müsbət dünyagörüşünüz və şən enerjinizlə həyatınızı təşkil etməyi və hətta böyük arzularınızı belə həyata keçirməyi təəccüblü dərəcədə asan tapacaqsınız. Diqqətinizi cəmləyin, ruhunuzu yüksək tutun və hədəflərinizə doğru irəliləyişdən həzz alın. Bunu etdikcə qeyrətinizin başqa insanlara nə qədər müsbət təsir etdiyini görəcəksiniz.

Sadiq qalın və özünüzə inanın, çünki uğur çox yaxındır. Başqalarının məsləhət və fikirlərinə açıq olun. Bu açıqlıq yeni yollar aça və dəyərli tərəfdaşlıqları gücləndirə bilər. Başqalarının həyatınıza girməsinə icazə vermək və kollektiv müdrikliyin sizi möhtəşəm qərarlara doğru istiqamətləndirməsinə imkan vermək, əhəmiyyətli mükafatlar vəd edən strategiyadır.

Tərəzi

Sizin üçün dönüş nöqtəsi gəlir, həyatınızı dəyişdirməkdə qərarlısınız. Son bir neçə ay sizin davamlılığınızı sınadı, lakin əmin olun ki, müsbət dəyişikliklər yaxındadır. Özünüzü yükü tək daşıyarkən görsəniz belə, gücünüz danılmazdır və ruhunuz sarsılmazdır.

Karyeranızın gələcəyini gücləndirmək üçün zəkanızı və effektivliyinizi yönləndirin. Etibarlı həmkarlarınızla əməkdaşlıq edin və dəyərlərinizə sadiq qalın. Fədakarlığınız tezliklə öz bəhrəsini verəcək və əzmkarlığınız nəzərəçarpacaq nəticələrə çevriləcək. Komandanız daxilində ünsiyyət daha rəvan axacaq, hətta kritik məsələləri həll etməyə və optimal nəticələr əldə etməyə imkan verəcəkdir.

Maddi cəhətdən ehtiyatlı olun - indi sabitliyə xələl gətirə biləcək lazımsız xərclərin vaxtı deyil. Enerjiniz və nikbinliyiniz sizə özünüzü və arzularınızı müdafiə etmək imkanı verəcək. Və şəraitdən öz xeyrinizə istifadə etmək bacarığı müttəfiqləri və tərəfdarları cəlb edəcəkdir. Bununla belə, fərqli baxış nöqtələrini qəbul edin. Geniş düşüncəli bir yanaşma, problemlərlə üzləşdiyiniz təqdirdə alternativlərin olmasını təmin edəcək.

Əqrəb

Siz introspeksiya və təklik dövründən çıxırsınız. Dərin düşünmə mərhələsindən sonra siz yenidən dünya ilə əlaqə saxlamağa hazırsınız, gücünüz bərpa olundu və nailiyyət yolundasınız. Yalnız əhəmiyyətli vaxt keçirdikdən sonra, indi özünüzü yüksəlmiş hiss edirsiniz. Diqqət mərkəzinə düşmək və yaşadığınız daxili transformasiyanı dünyaya göstərmək vaxtıdır.

İndiyə qədər vaxt ayırdığınız öz-özünə araşdırma və eqo işi özünə yeni inam gətirir. Ətrafınızdakı insanlar böyümənizin dərinliyini tanıyan və qiymətləndirdiyi üçün bu özünə sevgi mövsümünü qəbul edin. Avqust sizi öhdəliklərinizi yerinə yetirməyə həvəsləndirən enerji axını ilə başlayır. Diqqətli planlaşdırma, nizam-intizam və özünə nəzarət sayəsində qarşınıza çıxan hər hansı bir problemin öhdəsindən gəlməyə yaxşı hazırsınız. İdeyalarınız qəbuledici auditoriya tapacaq.

Daxili mənliyinizlə əlaqəniz daha da dərinləşir. İntuisiyanıza qulaq asın - o, axtardığınız motivasiyanı açmaq üçün açarı özündə saxlayır, sizə lazım olan cavabların artıq sizin içinizdə olduğunu göstərir. Həqiqətən vacib olana diqqət yetirin. Ayın əvvəlində iti zehniniz əvvəllər gizlədilən həqiqətləri ayırd etməyə imkan verir, diqqətinizi tələb edən situasiyalar haqqında sizə fikir verir.



