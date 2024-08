Şahbuz rayonunda çoban minaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şahbuzun "Qanlıgöl" yaylağında Şərur rayonunun Mahmudkənd kəndinin sakini Bəxtiyar Sultanov minaya düşüb.



O, Naxçıvan Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

