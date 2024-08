Ukrayna Kurskda inamla irəliləyir - "The Times"

"Ukraynanın Rusiyanı işğal etmək kimi cəsarətli planı Moskvanı təəccübləndirdi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Times" nəşri yazır. Məqalədə qeyd edilir ki, Ukrayna əsgərləri Kursk vilayətinin dərinliklərində ələ keçirilən yaşayış məntəqələrində inamla irəliləyirlər.

"Ukraynalılar getdikcə daha çox məskunlaşan ərazilərə nəzarət edirlər. Ukrayna Rusiyanı transsərhəd hücumu ilə təəccübləndirdi. Lakin əməliyyatın başlanmasından bir həftədən çox vaxt keçsə də, Ukraynanın son ambisiyalarının nə olduğu bəlli deyil".

Nəşr yazır ki, yaxın günlərdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski mövqeləri möhkəmləndirmək və Ukraynanın ələ keçirdiyi Rusiya torpaqlarının bir hissəsini qorumaq qərarına gələ bilər. Yaxud geri çəkilib başqa yerə hücum etməyi seçə bilər.

