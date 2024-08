"Qalatasaray" Zahanın yerinə onu gətirir - FOTO

Zahanın İngiltərəyə qayıtmasının dəqiqləşməsindən sonra "Qalatasaray" onun mövqeyi üçün transfer çalışmalarına başlayıb.

Metbuat.az NTV Spor-a istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisinin baş məşqçisi Okan Buruk Braziliyanın "Fluminense" klubunda forma geyinən Con Ariasın keçidində maraqlıdır. Artıq kolumbiyalı futbolçu üçün rəsmi təklif də göndərilib.

Təklifdə məbləğin 10 milyon avro olduğu bildirilir, "Fluminense" isə futbolçusu üçün 15 milyon avro tələb edir.

Qeyd edək ki, sürəti və texnikası ilə seçilən Arsian "Copa America"da uğurlu performansı ilə diqqətləri üzərinə çəkməyi bacarmışdı. Ötən mövsüm 34 oyunda meydana çıxan 26 yaşlı futbolçu 8 qol, 6 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

