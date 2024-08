Şanslı vaxtları gəldi - 3 bürcün cibləri pul ilə dolub-daşacaq

Avqustun sonuna qədər bir neçə bürcün nümayəndələri çox şey edəcəklər. Ulduzlar onlar üçün inanılmaz nailiyyətlər və yeni zirvələrin fəthini proqnozlaşdırırlar.

Bunlardan bəziləri sövdələşmə bağlayacaq, bəziləri yeni ölkəyə səyahətə gedəcək, bəziləri isə ruh yoldaşı ilə görüşəcək. Bu bürclər sözün əsl mənasında pul içində üzəcək və gələcək üçün yaxşı bir təməl qura biləcəklər.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Şir

Bu ayın əsas şanslılarını şir nümayəndələri hesab etmək olar. Astroloqların fikrincə, onlar azadlıq hiss edəcəklər və özləri üçün yeni imkanlar kəşf edəcəklər. Və bu heç kəsi təəccübləndirməyəcək, çünki avqust ayında onların çoxunun doğum günü olacaq. Ayın sonuna kimi Şirlərin ruh yoldaşı ilə görüşmək şansı olacaq. Əgər onların artıq sevdikləri varsa, o zaman münasibətləri növbəti səviyyəyə qaldırmaq imkanı yaranacaq. Şirlər artıq evləniblərsə, bu günlər mövcud əlaqə yaratmaq və harmoniya tapmaq üçün münasibdir.

Onlar inamla yeni sövdələşmələr bağlaya, müqavilələr bağlaya və nüfuzlu biznes tərəfdaşları tapa bilərlər. Avqustun sonuna qədər hər şey mümkündür və bir müddət sonra siz istirahət edib bəhrəsini ala biləcəksiniz.

Oğlaq

Avqustun sonuna qədər Oğlaq nümayəndələrinin də aktiv dövrü olacaq. Onlardan bəziləri maliyyə savadlılığı kursları və ya investisiya təhsili almağa qərar verəcəklər. Hər halda, bu, maddi bolluğa və təhlükəsizliyə gedən yolda yeni bir addım olacaq.

Astroloqlar bəzi Oğlaqların hətta borc alacağına inanırlar. Ümumiyyətlə, özlərinin maddi imtiyazlarla təmin edilməsi onlar üçün əsas prioritet olacaq. Onların miras, təqaüd və ya qeyri-adi mükafat almaq şansı var. Avqustun üçüncü ongünlüyünə yaxınlaşan Oğlaqlar yeni gəlir mənbəyi tapa biləcəklər.

Balıq

Avqustun sonuna qədər su elementinin nümayəndələri yeni iş yeri tapmaq şansı əldə edəcəklər. Bu müddət ərzində onlar qeyri-adi ideyalar yaradacaq və onları həyata keçirmək imkanı qazanacaqlar. Ulduzlar Balıqlara öz bizneslərini qurmaq üçün lazımi məlumatları toplamağa kömək edəcəklər. Astroloqlar sağlamlığınızı unutmamağı məsləhət görürlər.

Həftədə bir neçə gününüzü özünüzə həsr etməlisiniz. Məsələn, dişlərinizi düzəldin, testlərdən keçin və xroniki bir xəstəliklə işlərin necə getdiyini yoxlayın. Yaxşı fiziki fəaliyyət bədəninizi qaydaya salmağa və bir neçə əlavə funt itirməyə kömək edəcək.

Avqustun sonlarına yaxın qısa səyahətə çıxa, yeni yerlərə baş çəkə və canlı təəssürat əldə edə bilərsiniz.

