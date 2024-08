BRAVO-dan WOLT-la sürətli çatdırılma! ALIŞ-VERİŞ QAPINIZDA!

Bakı sakinləri üçün əla xəbər: Wolt və Bravo marketlər şəbəkəsi birləşərək gündəlik alış-verişinizi birbaşa qapınıza çatdırır! Bu tərəfdaşlıq sayəsində Wolt-un qabaqcıl çatdırılma xidməti indi Bravo-dan olan bazarlığınızın sürətlə və etibarla çatdırılmasını təmin edir.

WOLT-la əməkdaşlıq çərçivəsində Bravo marketlər şəbəkəsi 8400-dən çox məhsul ilə Bakı ərazisindəxidmətlərini genişləndirir. Ayda cəmi 5,49 AZN təşkil edən və 6 km məsafəyə qədər ödənişsiz çatdırılma təklif edən Wolt+ abunəliyinə bütün Bravo marketləri də daxil olacaq.

İş saatları həftənin yeddi günü 08:00-dan 22:45-dəkdir.

Wolt və Bravo marketlər şəbəkəsi arasındakı bu əməkdaşlıq Wolt-un çatdırılma sahəsindəki təcrübəsini Bravo-nun geniş məhsul çeşidi ilə birləşdirir, sizə komfortlu və əlverişli alış-veriş təcrübəsi təqdim edir və hər iki şirkətin innovasiyaya və müştəri məmnuniyyətinə sadiqliyini vurğulayır.

