"Ukrayna qoşunlarının Rusiyanın Kursk vilayətinə ildırım sürəti ilə yeridilməsi bütün gözləntiləri üstələyib".

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "The Economist" yazır. Nəşr qeyd edir ki, Ukraynanın qısamüddətli qazanclarını uzunmüddətli strateji üstünlüyə çevirə biləcəyi isə sual altındadır:

"Rusiyanın sürətli əks-hücum etməməsi bəzi ukraynalı zabitləri çaşdırır. Qoşunları Donbasdan Kurska köçürmək əvəzinə, Kreml Kiyevə raket hücumu kimi asimmetrik cavab planlaşdıra bilər".

Eyni zamanda, istefada olan avstraliyalı general Mik Rayan hesab edir ki, Rusiya Federasiyası bu əraziyə daha çox döyüşə hazır qoşun yeridə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.