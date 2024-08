"Ludoqorets" baş məşqçisi Georgi Dermenciyev ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli media məlumat yayıb. Baş məşqçi Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsindəki məğlubiyyətdən sonra istefaya göndərilib. Bununla bağlı rəsmi açıqlamanın bu gün ediləcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsində "Ludoqorets"i iki oyunun nəticəsinə görə 8:4 hesabı ilə məğlub edib.

