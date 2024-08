İnnabın bilmədiyimiz faydaları - Bu xəstəliklərin dərmanıdır

Hələ qədim zamanlardan innab bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunub. Tərkibi A və C vitamini ilə zəngindir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən innabın faydalarını təqdim edir:

- Qan dövranının nizamlı olmasına kömək edir

- İmmunitet sistemini gücləndirir.

- Orqanizmin xəstəliklərə qarşı müqavimətini artırır

- Dəri sağlamlığına qoruyucu təsir göstərir

- Tərkibindəki B3 vitamini ilə sinir sisteminin fəaliyyətinə faydalıdır

- Antioksidant xüsusiyyətləri sayəsində qaraciyər xəstəliklərinin sağalmasına kömək edir

- Sümük və əzələ inkişafı üçün faydalıdır

- Ürək-damar sağlamlığını qorumağa kömək edir

- Təbii antidepresandır

- Soyuqdəymə və öskürəyə qarşı müalicəvi təsir göstərir

- Qanı təmizləyir və bədəndən zəhərli maddələrin çıxarılmasına kömək edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.