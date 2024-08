İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi İranla həmsərhəd olan Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan və Türkmənistanda olan vətəndaşlarına xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə məlumat XİN-in saytında yerləşdirilib.

Vətəndaşlara İran tərəfindən gələ biləcək təhlükələrə qarşı diqqətli və ehtiyatlı davranmalı olduqları bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.