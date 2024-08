Ukrayna ordusu Kursk vilayətində hərbi əməliyyatları davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna ordusu 2000-ə yaxın rusiyalı əsgəri əsir götürüb. Bu barədə adı açıqlanmayan ukraynalı polkovnik məlumat verib. “The Independent” qəzetinin məlumatına görə, məlumat dəqiq olmasa da, rusiyalı hərbçilərin əsir düşdüyünə dair görüntülər var. Bundan əvvəl minə qədər rusiyalı hərbçinin əsir düşdüyü barədə məlumatlar dərc edilmişdi.

