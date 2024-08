Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Ermənistana gedəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın “Joğovurd” qəzeti Fransadakı erməni icmasına istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, səfər 21 sentyabrda reallaşacaq.

Bildirilir ki, hazırda Ermənistanın Müstəqillik Gününə təsadüf edən səfərin detalları müzakirə olunur.

