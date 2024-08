Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kreml məlumat yayıb. Bildirilib ki, səfər 18-19 avqust tarixlərində baş tutacaq.



Rusiya liderinin Azərbaycana səfərinin yekunları üzrə dövlət başçılarının birgə bəyanatının qəbul edilməsi, hökumətlərarası sənədlərin imzalanması planlaşdırılır.



