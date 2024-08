Əməkdar artistin xanımı vəfat etdi - FOTO

Azərbaycan SSR-nin Əməkdar artisti, hazırda Meksikada yaşayan Çingiz Məmmədova ağır itki üz verib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, 76 yaşlı sənətçinin həyat yoldaşı Ulduz Məmmədova dünyasını dəyişib. O, xəstəlik səbəbindən vəfat edib.

Yaxınları bildirib ki, mərhum Meksikada dəfn ediləcək.

Qeyd edək ki, Çingiz Məmmədov 1977-1981-ci illərdə Ekvadorda işləyib və orada yaşayıb. 1989-cu ildə Əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb.

Çingiz Məmmədov 1990-cı ildə Meksikaya köçüb və ailəsi ilə orada yaşayır.

