Kartofun bilmədiyimiz faydaları

Kartof yer altında yetişən bir tərəvəzdir. Kartofun tərkibində K, C, E kimi vitaminlər var. Tərkibində kalsium mineralları və bədənimiz üçün zəruri olan bir çox mineral mövcuddur.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən kartofun faydalarını təqdim edir:

- Bədəndə iltihabı azaldır



- İmmunitet sistemini gücləndirir

- Bağırsaq sağlamlığını qoruyur

- Həzm sistemini dəstəkləyir

- Xolesterolu azaltmağa kömək edir

- Qlükoza nisbətini balanslaşdırır

- Bədənin infeksiyalara qarşı qorunmasına töhfə verir

- Bədəndəki ağır metal qalıqlarına görə toksiklik riskini azaldır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.