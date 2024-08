Türkiyədə son günlər baş verən meşə yanğınları ilə əlaqədar olaraq 7 nəfər hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya sosial şəbəkə hesabında açıqlama verib.

7 nəfərin hamısının İzmir bölgəsində saxlanıldığı bildirilib.

Xatırladaq ki, 15-17 avqust tarixlərində Türkiyədə 19 meşə yanğını qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.