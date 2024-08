Keçmiş "Fənərbağça"lı "Real"ı qələbədən etdi

"La Liqa"da mövsümün açılış matçında "Malyorka" və "Real Madrid" komandaları üz-üzə gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma 1:1 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb. "Real Madrid"in qolu 13-cü dəqiqədə braziliyalı futbolçu Rodriqodan gəlib. "Malyorka" 53-cü dəqiqədə sabiq "Fənərbağça"lı Vedat Muriqinin başla vurduğu qolla hesabı bərabərləşdirməyi bacarıb.

Oyunda başqa qol vurulmayıb, bu nəticə ilə komandalar mövsümə hərəyə 1 xalla başlayıb. “Real Madrid” liqanın ikinci həftəsində doğma meydanda “Valyadolid”lə qarşılaşacaq.

"Real Madrid"in türk futbolçusu Arda Gülər 84-cü dəqiqədə oyuna daxil olub. "Real Madrid"də Ferland Mendi əlavə edilmiş dəqiqələrdə qırmızı vərəqə alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.