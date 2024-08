Xaçmazda polis kapitanı qəfil vəfat edib

Metbuat.az xəbər verir ki, avqustun 19-da Xaçmaz rayonunda polis zabiti Zahid Mahmudov vəfat edib.

Xidməti vəzifələrini icra edərkən polis əməkdaşının halı qəflətən pisləşib, xəstəxanaya aparılarkən həyatını itirib.

Məlumatı DİN-in Mətbuat Xidmətindən təsdiqləyiblər.

