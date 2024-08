BMW 720 min avtomobili geri çağırdı

Dünyanın ən məşhur avtomobil şirkəti olan BMW problem olması səbəbindən 720 mindən çox avtomobilini geri çağırıb.

Metbuat.az "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir ki, sözügedən avtomobillərdə su nasosun düzgün bağlanmayan elektrik qoşulma hissəsinin suya düşərək qısaqapanmaya səbəb ola biləcəyi və qısaqapanmanın yanğın riskini artırdığı bildirilib.

Məlumata görə, prosesin əhatə etdiyi potensial nəqliyyat vasitələrinin sayının 720 min 796-dır. Açıqlamada qeyd edilib ki, oktyabrın 4-dən geri çağırışdan təsirlənən avtomobil sahiblərinə bildiriş göndərilməsi gözlənilir.

Qeyd edək ki, bu ayın əvvəlində BMW, həddindən artıq isinməyə və ya nadir hallarda yanğına səbəb ola biləcək mühərrik nasazlığına görə Birləşmiş Ştatlarda 100 mindən çox, keçən həftə Çində isə 1,3 milyondan çox avtomobilini geri çağırıb.

