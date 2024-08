Arzularına çatmağa yaxın olan iki bürc

İki bürc avqustun sonunda arzularını gerçəkləşdirə bilər. Astroloqların fikrincə, kainat onların tərəfində olacaq, ona görə də onlar daha yüksək güclərin köməyinə arxalana bilərlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Dolça

Dolçalar dəbdəbəli həyat arzulayırlar. Rifahınızı yaxşılaşdırmaq imkanınız olacaq. Tale sizə yeni imkanlar göndərəcək, lakin onları tanımaq və onlardan yararlana bilmək çox vacibdir. Əgər onlara məhəl qoymasanız, uzun müddət olduğunuz səviyyədə ilişib qalacaqsınız. Fərasətinizi göstərin və cəsarətlə irəliləyin. Daha təcrübəli insanlardan məsləhət istəməkdən çəkinməyin. Onda uğur qazanacaqsınız və yeni mərhələyə qədəm qoya biləcəksiniz.

Balıqlar

Balıqlar bürcü altında doğulan insanlar avqustun sonunda ailə həyatında və ya sevgi münasibətlərində arzuladıqları xəbərləri nəhayət ki, eşidə biləcəklər. Bu günlərdə sevdiklərinizə qarşı qayğıkeş və mehriban davranmaq vacibdir. Eşq həyatınıza müdaxilələrin olmasına imkan verməyin. Həyatında kimsə olmayan Balıqlar əsl sevgiləri ilə qarşılaşa bilərlər. Romantik münasibətlərə açıq olun.

