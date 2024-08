Əsabəli Mustafayevin vəziyyəti açıqlandı

Səhhəti ilə bağlı xəstəxanaya yerləşdirilən Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Əsabəli Mustafayevin vəziyyəti açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sumqayıt Tibb Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ə.Mustafayev avqustun 17-si saat 17:30-da Sumqayıt Tibb Mərkəzinin 2 nömrəli Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.

Törədicisi dəqiləşdirilməmiş pnevmoniya diaqnozu qoyulan Ə. Mustafayev ağır vəziyyətdə Anesteziologiya, reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinə yerləşdirilib.

"Pasiyentə bütün zəruri tibbi xidmətlər göstərilib və vəziyyəti stabilləşdikdən sonra ötən gün Terapiya şöbəsinə köçürülüb. Müalicə tədbirləri davam etdirilir", - deyə məlumatda qeyd olunub.

