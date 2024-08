Quba Regional Perinatal Mərkəzində doğuş zamanı ana və körpəsi ölüblər.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Xaçmaz rayonunun Hülövlu kənd sakini 2000-ci il təvəllüdlü Nəsirova Samirə Bəhruz qızı doğuş üçün Quba Regional Perinatal Mərkəzə gətirilib. Əməliyyat zamanı o və dünyaya gələn köprəsi vəfat ediblər.

Bu, S.Nəsirovanın ikinci hamiləliyi olub, onun 3 yaşında övladı var.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.