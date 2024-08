“Mançester Siti” və “Real”ın yeni Arda savaşı - Futbolçu razıdır

“Mançester Siti”nin geri çəkilməsindən sonra “Real Madrid”in argentinalı futbolçu Franko Mastantuono almaq üçün rəqibi qalmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real Madrid”in idarə heyəti gələcəyin komandasını qurmaq üçün gənc futbolçuları transfer etmək üçün səylərini davam etdirir. “Real” rəhbərliyi argentinalı Arda Güler hesab edilən Franko Mastantuono ilə razılıq əldə edib. “River Pleyt” futbolçu üçün 45 milyon avro tələb edir. Məlumata görə, “Mançester Siti oyunçu “Real Madrid”ə getmək istədiyi üçün geri çəkilib.

“Real” transfer qiymətini aşağı salmağa çalışsa da, “River Pleyt” hələlik razılıq verməyib. Lakin futbolçunun da təzyiqindən sonra klubun transfer qiymətində razılığa gələcəyi deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.