Bu üç qidanı yatmazdan əvvəl yemək təhlükəlidir

Rahat bir gecə yuxusu hər kəs üçün əsas ehtiyacdır. Yatmadan əvvəl yanlış yemək seçmək yuxunuza mane ola bilər, ona görə də bu mövzuda diqqətli olmalısınız.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən yatmazdan əvvəl qəbul edilməməsi gərəkən 3 qidanı təqdim edir:

Çay



Çayın tərkibindəki kofein sizi gecələr oyaq saxlaya bilər. Çayda kofedən 50-70% daha az kofein olsa da, həssas insanlara təsir edə bilir.

Şokolad



Şokolad bir çoxumuzun gecə gec saatlarında arzuladığı bir şey olsa da, yatmazdan əvvəl davamlı olaraq onu qəbul etsəniz, yuxusuzluğa səbəb ola bilər, çünki tərkibindəçox miqdarda kofein və şəkər mövcuddur.



Qazlı içkilər



Kofeinsiz və şəkərsiz olsalar belə, bu içkilərin tərkibindəki hava qabarcıqları qaz, şişkinlik və ümumi mədə narahatlığına səbəb ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.