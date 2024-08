Koreya Universitetinə tam təqaüdlə qəbul oldu - FOTO

Bakı Mühəndislik Universitetinin (BMU) kimya müəllimliyi ixtisasının builki məzunu Xədicə Abdullazadə Cənubi Koreyanın top 3 universitetindən biri olan Koreya Universitetinin magistraturasına qəbul alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMU-dan bildirilib. Qeyd olunub ki, BMU məzunu təhsilini bu universitetin fiziki kimya ixtisasında tam təqaüdlə (təhsil haqqı, aylıq təqaüd və aviabiletlər daxil) davam etdirəcək.

Xədicə Abdullazadə 2020-ci ildə BMU-ya 616,9 balla qəbul olub. 2024-cü ildə universitetin bakalavriat səviyyəsini ixtisas birincisi olaraq bitirib.

Qeyd edək ki, 1905-ci ildə qurulan Koreya Universiteti bu ölkənin, eləcə də dünyanın ən qədim və nüfuzlu ali təhsil müəssisələrindən biridir.

