Azərbaycan və Özbəkistanın birinci xanımları Daşkənddə məktəblə tanış olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva və Özbəkistan Respublikasının birinci xanımı Ziroatxon Mirziyoyeva avqustun 23-də Daşkənddə “Mexrli” məktəbi ilə tanış olublar.

