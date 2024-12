MT-nin Bakıdakı nümayəndəliyi 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan xalqını Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrik edir! 2025-ci il hər biriniz üçün sülh və sevgi dolu olsun! Bayramınız mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.

