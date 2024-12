Prezident onları təltif etdi - ADLAR

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncamla sosial müdafiə sahəsinin inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilirlər:

“Tərəqqi” medalı ilə

Bayramova Rəfiqə Haley qızı

Əliyev Şücaət Adil oğlu

Həsənov Fərid Həsənbala oğlu

Hüseynov Həsən Ədalət oğlu

Müzəffərova Vüsalə Yaşar qızı

Səfərov Pərviz Mehman oğlu

Səttarova Şəlalə Ağası qızı

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Bayramov Tokay Nəsib oğlu

Fərəcov Elmin İsa oğlu

Hümbətov Sirac Məhəmməd oğlu

Şərifova Aidə Mir Ağa qızı

Şirinova Gülnar Tahir qızı.

***

Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin bir qrup əməkdaşı “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Onlar dövlət xidmətlərinin göstərilməsində səmərəli fəaliyyətinə görə mükafatlandırılıblar.

Baxşəliyev Vüsal Şahin oğlu

Bəkirov Namiq Zakir oğlu

Əfəndiyev Zaur Məzahir oğlu

Əliyev Semral Adil oğlu

Əlizadə Murad Fərhad oğlu

Həsənzadə Ülvi Mobil oğlu

Verdiyeva Nigar Famil qızı.

