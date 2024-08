Köməkçisi Qurbanovu çətin vəziyyətdə qoyub

Xorvatiya mətbuatı “Qarabağ”ın fiziki hazırlıq üzrə məşqçisi Çudomir Cakarovu diqqət mərkəzinə gətirib.

Metbuat.az Sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, “germanijak.hr” bolqarıstanlı yardımçının baş məşqçi Qurban Qurbanova ciddi problem yaratdığını iddia edib. Məqalədə yazılır:

"Qarabağ”ın fiziki hazırlıq üzrə məşqçisi Çudomir Cakarov komandanın məşq yükünü artırıb. Mütəxəssis hər dəqiqədən istifadə edir və futbolçular ancaq çalışır. Hətta oyun günü də! Yəqin ki, onların təzyiqə tab gətirməyərək zədələnməsinin səbəbi budur. Buna görə komandanın məhsuldarlığı bəzən əks-məhsuldarlıqla nəticələnir.

Baxmayaraq ki, “Ludoqorets”lə matçda belə olmadı. İndi Cakarov Qurban Qurbanovu çətin vəziyyətdə qoyub. Azərbaycanlının “Bayer 04”ə qarşı oynatdığı futbolçular meydana çıxa bilməyəcək. Çudomir isə özüylə qürur duya bilər. Görünür, “Qarabağ” “Ludoqorets”ə 7 qolu məhz onun memarı olduğu fiziki hazırlıq sayəsində vurub. Sonuncu sual isə hələ də aktualdır. Cakarovun hazırladığı oyunçular “Dinamo”ya qarşı sona qədər tab gətirə biləcəkmi?”.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" Çempionlar Liqasının play-off mərhələsində səfərdə "Dinamo Zaqreb"ə 3:0 hesabı ilə uduzub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.