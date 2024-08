Fövqəladə Hallar Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı, 39 yaşlı polkovnik Nurəddin Rəcəbov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə paylaşılan məlumata görə, onun qəfil halı pisləşib və o, dünyasını dəyişib.

Nurəddin Rəcəbovun bir müddət əvvəl təqaüdə çıxdığı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.