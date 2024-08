Gömrük xətti ilə büdcə daxilolmaları artıb

2024-cü ilin yanvar-iyul aylarında gömrük xətti ilə büdcə daxilolmaları 6.6% artaraq 3 milyard 843,609 milyon manata çatıb.

Metbuat.az bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, gömrük rüsumları üzrə daxilolmalar 1 milyard 50,053 milyon manat (ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 15.5% çox), əlavə dəyər vergisi (ƏDV) üzrə daxilolmalar 2 milyard 656,984 milyon manat (4.2% çox), aksizlər üzrə daxilolmalar 114,433 milyon manat (6.1% az), yol vergisi üzrə daxilolmalar isə 22,137 milyon manat (16.3% az) təşkil edib.

