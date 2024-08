Elçin Əmirbəyov Vyetnamın vitse-prezidenti ilə görüşdü

Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə xüsusi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Hanoyda Vyetnamın vitse-prezidenti Vo Thi An Xuan ilə görüşüb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, vitse-prezident Vo Thi Anh ikitərəfli münasibətlərin müsbət inkişafından məmnunluğunu ifadə edərək, müxtəlif səviyyələrdə tez-tez nümayəndə heyətlərinin mübadiləsinin həyata keçirildiyini, ikitərəfli mexanizmlərin səmərəli fəaliyyət göstərdiyini, çoxtərəfli forumlarda qarşılıqlı dəstəyin və iqtisadi-ticarət əməkdaşlığında mühüm irəliləyişlərin olduğunu qeyd edib.

O, təhsilin əməkdaşlığın əsas sahəsi kimi əhəmiyyətini vurğulayaraq, neft-qaz, rabitə və dəniz donanması kimi sahələrdə vyetnamlı kadrların hazırlanmasında Azərbaycanın həlledici rolunu qeyd edib.

Vo Thi Anh xüsusilə regional forumlarda və Birləşmiş Millətlər Təşkilatında mədəni mübadilə və qarşılıqlı dəstək sahələrində birgə işin davam etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. O, Vyetnamın Azərbaycanın Cənub-Şərqi Asiyada Dostluq və Əməkdaşlıq Müqaviləsinə (TAC) üzvlük müraciətini dəstəkləməyə hazır olduğunu təsdiqləyib. Bundan əlavə, o, Vyetnam-Azərbaycan Hökumətlərarası Ticarət, İqtisadi, Elmi və Texniki Əməkdaşlıq Komitəsinə mövcud mexanizmləri nəzərdən keçirməyi və ikitərəfli əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün yeni yolların araşdırılmasını təklif edib.

Qlobal və regional məsələlərə gəlincə, o, Vyetnamın müstəqilliyə, müstəqilliyə, sülhə, dostluğa, əməkdaşlıq və inkişafa, eləcə də çoxtərəfliliyə və xarici əlaqələrin şaxələndirilməsinə yönəlmiş ardıcıl xarici siyasətini bir daha təsdiqləyib. O, Vyetnamın bütün millətlər üçün sülh, milli suverenlik və öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu qoruyub saxlamaq öhdəliyinə sadiqliyini vurğuladı.

Elçin Əmirbəyov Azərbaycan və Vyetnam arasında ənənəvi dostluğu, xüsusən də iqtisadiyyat, ticarət, investisiya və mədəniyyət kimi, hələ də əhəmiyyətli artım potensialının mövcud olduğu sahələrdə möhkəmləndirmək arzusunda olduğunu bildirib. O, təhsilin mühüm rolunu vurğulayaraq, minlərlə vyetnamlı tələbənin Azərbaycanda təhsil aldığını və iki xalq arasında mühüm əlaqə rolunu oynayan dostluq birliklərinin əsas üzvlərinə çevrildiyini diqqətə çatdırıb.

Əmirbekov həmçinin yüksək səviyyəli səfərlərin asanlaşdırılmasını və neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini təklif edib. O, Asiyanı Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioriteti adlandırıb və Azərbaycanın ASEAN ölkələri, o cümlədən Vyetnam ilə əlaqələrinə önəm verdiyini vurğulayıb. O, Vyetnamın Azərbaycanın TAC-ya üzv olmaq üçün müraciətini dəstəkləyəcəyinə ümid etdiyini bildirib.

Hər iki tərəf siyasət və diplomatiya, iqtisadiyyat, ticarət, təhsil və bomba, mina və partlamamış hərbi sursatların zərərsizləşdirilməsi sahəsində təcrübə mübadiləsi də daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə ikitərəfli əlaqələri daha da inkişaf etdirmək barədə razılığa gəliblər.

