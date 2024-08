Növbədənkənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar səsvermə tarixi, vaxtı və yeri barədə bildirişlərin seçicilərə paylanması prosesi yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məntəqə seçki komissiyaları tərəfindən bildirişlərin seçicilərə paylanması prosesi səsvermə gününə 7 gün qalanadək başa çatmalıdır.

Milli Məclisə sentyabrın 1-də keçiriləcək növbədənkənar seçkilərlə əlaqədar bu proses 2024-cü il avqustun 25-dək yekunlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.