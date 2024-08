Vaxt yetişdi, dörd bürcün uğurlu günləri başlayır

Avqustun sonu bir çox bürclər üçün xoş sürprizlər vəd edir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar bu dövrün dörd bürcün nümayəndələri üçün ən uğurlu olacağını vəd edirlər.

Buğa

Avqustun sonunda Buğalar Venera-Uran cütlüyündən çox faydalanacaqlar. Həmin bürcün altında doğulanlar çox cəlbedici olacaqlar ki, bu da bu dövrü mütləq diqqəti cəlb edəcəkləri ictimai tədbirlərdə iştirak etmək üçün ideal hala gətirəcək.

Ulduzlar aşiq olmaq və ya evlilik təklifi almaq kimi romantik fürsətlər üçün uyğunlaşırlar. Bundan əlavə, yaradıcı istedadları olan insanlar öz sənətlərini və ya layihələrini satmaqda uğur qazana bilərlər. Bundan əlavə, Buğa qumar da daxil olmaqla risklər ala bilər.

Qız bürcü

Bürcün nümayəndələri əhəmiyyətli bir irəliləyiş ərəfəsindədirlər, əhəmiyyətli istedadlarına görə layiq olduqları məşhurluğu almağa hazırdırlar. Bu dövr Qız bürclərinə kitab nəşr etmək, konfransda çıxış etmək və ya podcast açmaq kimi özünü ifadə etmək üçün böyük imkanlar yarada bilər ki, bu da onları ön plana çıxaracaq.

Bu ilkin uğurlar çox güman ki, yeni bir qapı açacaq. Bürcün nümayəndələri öz intellektual çevikliklərini və zərif zövqlərini nümayiş etdirməlidirlər. Bundan əlavə, Qız bürcünə yenilik və firavanlıq üçün daha da geniş üfüqlər vəd edən səyahət imkanları yaranır.

Tərəzilər

Tərəzi, idarə edən planeti Venera gözlənilməz Uranla ahəngdar üçbucaq meydana gətirdiyi üçün həyəcanverici maliyyə uğurları üçün hazırdır. Bu kosmik uyğunlaşma miras, qanuni hesablaşma, lotereya uduşu və ya əhəmiyyətli royalti ödənişləri kimi gözlənilməz faydalar gətirə bilər. Bu pul onların maddi vəziyyətini xeyli yaxşılaşdıracaq.

Təbiətinə görə həyatda daha incə şeylərə meyl edən Tərəzi üçün belə bir büdcə əlavəsi özlərini dəbdəbə və rahatlıq sevgisi ilə əzizləmək üçün xoş bir fürsət olacaqdır. Və onlar bunu ödəyə biləcəklər.

Dolça

Dolçalar bu ay idarə edən planetləri Uran üçün əlverişli Venera üçlüyü sayəsində bəzi heyrətamiz dəyişikliklərə hazırlaşırlar. Bu kosmik hadisə xəyal etdiyiniz evi potensial olaraq tapmaq üçün qapı açır.

İstər miras, istər uğurlu alış, istərsə də heyrətamiz yeni bir evə köçmə yolu ilə, avqust Dolçalar üçün yaşayış şəraitinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşacağını vəd edir. Bu dövr onların ev həyatında yeni bir nağıl fəslinin başlanğıcını qeyd edə bilər.

