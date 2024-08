Florentino Peres Ardanı start heyətdə görəndə belə reaksiya veribmiş

“Real Madrid” - “Valyadolid” matçının fasiləsində start heyətdə yer alan Arda Güler və Kilian Mbappe oyunla bağlı söhbət ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mbappe Ardadan ötürmələri vaxtında atmasını istəyib. İspaniya mediasının məlumatına görə, ilk hissə 0-0 bitdikdən sonra Kilian Mbappe soyunub-geyinmə otağına qayıdarkən tuneldə Gülerdən ötürmələri daha yaxşı atmasını istəyib.

Həmçinin, "Real Madrid"in prezidenti Florentino Peres də matçı tribunadan izləyib. Məlum olub ki, Perez matçdan əvvəl Arda Gülerin ilk 11-likdə olduğunu öyrənəndə sevinib. O,ilk 11-i gördükdən sonra ətrafındakılara Arda Güler haqqında "Oynamağa çılğın həvəsi var. Bu uşaq yetkin olsa da, 18 yaşlı uşağa bənzəmir, çox cəsur və çox yaxşıdır" deyə bildirib. Qeyd edək ki, “Real Madrid” - “Valyadolid”i 3-0 hesabı ilə

