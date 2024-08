Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyəyə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN məlumat yayıb.

Səfər sabah gerçəkləşdiriləcək.

Səfər zamanı Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri ilə yanaşı regional və beynəlxalq məsələlərin də müzakirəsi nəzərdə tutulur.

