"Rus Zukerberq" adlandırılan sirli iş adamı - Durov kimdir?

Rusiya əsilli milyarder iş adamı Pavel Durov bir neçə vətəndaşlığı olan sirli şəxsdir.

Metbuat.az bildirir ki, Pavel Durov bir vaxtlar "Rus Zukerberq" ləqəbini almışdı.

Fransa mediasının adı açıqlanmayan mənbələrə istinadən verdiyi məlumata görə, 39 yaşlı Durov Rusiyada və bütün dünyada hakimiyyət orqanları ilə problem yaşayır və bu həftə sonu Paris yaxınlığındakı hava limanında "Telegram" mesajlaşma proqramı ilə bağlı ittihamlara görə həbs edilib.

Fransada prokurorlar onun haqqında kiber zorakılıq, fırıldaqçılıq, narkotik ticarəti, mütəşəkkil cinayətkarlıq və terrorizmi təbliğ etmək ittihamları ilə həbs qərarı çıxarıb.

Sankt-Peterburq əsilli sahibkarın 40 yaşını qeyd etməsinə iki ay qalıb. Fransa xəbər agentliyi Agence France-Presse (AFP) xəbər verir ki, Durov ilk sosial media debütünü 22 yaşında həmtəsisçisi olduğu və rusiyalı istifadəçilərin marağına səbəb olan "VKontakte" (VK) platforması ilə edib və bu platforma ölkədə "Facebook"dan daha populyardır.

Lakin o, 2014-cü ildə hökumətin “VKontakte” sosial şəbəkəsində müxalifət qruplarının bağlanması səbəbindən və şəxsi məlumatların Rusiyanın təhlükəsizlik xidməti olan FSB-yə təhvil verilməsi tələblərini qəbul etmədiyi üçün Rusiyanı tərk edib. Bu tələblər arasında müxalifət lideri Aleksey Navalnının hesabının bloklanması da olub.

Daha sonra o, "VKontakte"ni satdı. Durov aprel ayında amerikalı jurnalist Taker Karlsona Rusiyadan getməsi ilə bağlı demişdi: “Mən kimdənsə əmr almaqdansa, azad olmağı üstün tuturam”.

Eyni müsahibəsində o, daşınmaz əmlak və ya qayıq kimi heç bir əmlakının olmadığını və yeganə aktivinin pul və Bitcoin olduğunu söylədi.

Telegram-ın təsisçisi



2013-cü ildə qardaşı Nikolay ilə birlikdə istifadəçi məlumatlarının qorunmasını müdafiə edən və "WhatsApp", "Instagram", "TikTok" və "WeChat" kimi digər sosial media platformaları ilə rəqabət aparan, istifadəsi pulsuz olan "Telegram" platformasını qurdu.

Xidmət hər kəsə "kanallarda" və ya qruplarda istifadəçi videolarını, şəkillərini və şərhlərini izləməyə imkan verir, lakin istifadəçi məlumatları şifrələmə ilə qorunur. Qrup adminlərinə onların yazılarını kimin görə biləcəyinə nəzarət etmək hüququ verən xüsusi “kanallar” da var.

Durov həmişə "Telegram"da moderator mesajlarını rədd edib və onu "pulsuz" platforma kimi təbliğ edir.

2018-ci ildə Moskva məhkəməsi "Telegram"ın bloklanmasına qərar verib. Lakin etirazçılar FSB-nin qərargahını mühasirəyə alaraq "Telegram"ın simvolu olan kağız təyyarələri atdıqları üçün bu, uğursuz oldu.

Etirazçılar "Telegram"ın Rusiyada bloklanmasına etiraz olaraq mayın 1-də keçirilən mitinq zamanı əllərində Pavel Durovun portretini tutublar. Rusiya "Telegram"ı bloklamaq planından imtina etdi və hökumət də proqramdan istifadə edir. O, Rusiyanın 2022-ci ildə Ukraynaya müdaxiləsində müharibənin hər iki tərəfi üçün mühüm informasiya platformasına çevrildi.

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski "Telegram"dan hər gün ukraynalılara müharibə ilə bağlı videolar göndərir. Platformada "Z-bloggerlər" tərəfindən idarə olunan Moskvayönlü kanallar da populyardır.

Durovun şəxsi həyatı



2021-ci ilin avqustunda Fransa vətəndaşlığı alan Durovun Fransa pasportunu alması üçün şərtləri sirr olaraq qalır və Fransa rəsmiləri məsələ ilə bağlı heç bir şərh verməyib. Durov həm də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) vətəndaşıdır və "Telegram"ın baş qərargahının yerləşdiyi Dubayda yaşayır.

Forbes-in məlumatına görə, Durovun sərvəti təxminən 15,5 milyard dollar qiymətləndirilir və onu dünyanın 121-ci ən varlı adamı edir. Həmişə qara geyinən Durov bir qədər sirli fiqurdur və nadir hallarda müsahibə verir.

Bununla belə, o, "Telegram" kanalında tənha həyat sürdüyünü, ət, spirtli içki və qəhvə qəbul etmədiyini paylaşır. O, həmçinin onlarla ölkədə etdiyi sperma donorluğu sayəsində 100-dən çox uşağın bioloji atası olduğunu iddia edir və bunu "vətəndaşlıq borcu" kimi xarakterizə edir.

O, niyə həbs olundu?

Fransız müstəntiqlər onun platformasında kiber zorakılıq, fırıldaqçılıq, narkotik ticarəti, mütəşəkkil cinayət və terrorizmi təbliğ etdiyi iddiası ilə həbs qərarı çıxarıblar. Durov platformadan cinayət işinin qarşısını almaq üçün tədbir görməməkdə ittiham olunur.

İngiltərənin “The Guardian” qəzetinin məlumatına görə, Durovun axtarışda olduğunu bilə-bilə Parisə uçmasına təəccübləndiklərini deyən müstəntiq “Telegram-ın toxunulmazlığını” tənqid edib.

Durov keçmişdə demişdi ki, Telegram zorakılıq və ya qətlə çağıran məzmunun silinməsi ilə bağlı hər sorğuya cavab verir.

"Telegram Rəqəmsal Xidmətlər Aktı da daxil olmaqla, Aİ qanunlarına uyğundur, onun moderasiyası sənaye standartları daxilindədir və daim təkmilləşdirilir", - Telegram-ın bazar günü axşam bəyanatında deyilir.

"Telegram-ın baş direktoru Pavel Durovun gizlədəcək heç nəsi yoxdur və tez-tez Avropanı gəzir. Həmin platformadan sui-istifadəyə görə platformanın və ya onun sahibinin məsuliyyət daşıdığını iddia etmək absurddur. Bu vəziyyətin ən qısa zamanda həllini gözləyirik", - bəyanatda deyilir. ifadələr daxil edilib.

