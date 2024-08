Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanın ABŞ ilə ticarət dövriyyəsi 717,7 milyon dollar təşkil edib.

Metbuat.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsindən əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 75,3% çoxdur.

Hesabat dövründə Azərbaycandan ABŞ-yə ixrac 103,3 milyon dollar təşkil edib. Azərbaycanın ABŞ-dən idxalının dəyəri isə 614,3 milyon dollar olub.

