Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycandan İspaniyaya neft ixracı illik müqayisədə 83,7% azalaraq 166,3 min ton təşkil edib.

Bu barədə Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat əldə edib.

Bu müddət ərzində ölkənin İspaniyaya ixrac etdiyi neftin dəyəri isə 96,4 milyon dollar olub. Bu da illik müqayisədə 85% azdır.

