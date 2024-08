"Barselona" zədələnən futbolçusu Andreas Kristensenin əvəzinə Daniel Olmonu La Liqada qeydiyyatdan keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub artıq əvəzetmə üçün La Liqadan icazə alıb. Bu, reqlamentin 77-ci maddəsinə əsasən mümkün olub. Qaydalara görə, bir futbolçu çox müddətə sıradan çıxarsa, onun əvəz edilməsi üçün maaş limitinin aşılmasına icazə verilir.

Əvvəllər “Barselona” Ronald Arauxonun yerinə İniqo Martinezi qeydiyyatdan keçirmək üçün oxşar mexanizmdən istifadə etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.