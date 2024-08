Azərbaycanla İran arasında bu ilin yanvar-iyul aylarında ticarət dövriyyəsi 347,1 milyon dollar təşkil edib.

Metbuat.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsindən əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 24% çoxdur.

Hesabat dövründə İrandan Azərbaycana 339,4 milyon dollarlıq mal idxal olunub. Azərbaycan məhsullarının İrana ixracı isə 7,6 milyon dollar təşkil edib.

