Quru Qoşunlarında minaatan və qumbaraatan heyətləri ilə döyüş atışlı məşğələlər keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məşğələdən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.