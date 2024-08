Tovuz rayon vəkil bürosunun sədri Rəşad Abdullayev və vəkil Süleyman Əliyevin saxlanılması ilə bağlı xəbərlər yayılıb.

Metbuat.az Globalinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, hər iki şəxs Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən saxlanılıb.

Bundan əlavə, Bakıda vəkil Fuad Əliyev və daha bir nəfərin saxlanıldığı qeyd edilir.

Onların dələduzluqda ittiham olunduğu bildirilir.

