Bu gün avrokuboklarda keçiriləcək cavab matçları Azərbaycan və Türkiyə kanalalrında yayımlanacaq

Metbuat.az xəbər verir ki, eyni zamanda təmsilçimiz "Qarabağ"ın oyununu da canlı izləmək mümkün olacaq.

Afişanı təqdim edirik:

"CBC Sport"



20:45. "Qarabağ" - "Dinamo" (Zaqreb)

23:00. "Srvena Zvezda" - "Bodyo-Qlimt"

TRT 1

20:00. "Başakşəhər" - "Sent-Patriks"

23:00. "Slaviya" - "Lill".

