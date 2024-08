Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə məhz hicablı olduğu üçün kimlərinsə kənarlaşdırılması iddiasına aydınlıq gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin (MÜTDA) Ümumi təhsilin təşkili şöbəsinin müdir müavini Nurlan İsmayılbəyli jurnalistlərə açıqlaması zamanı deyib ki, bu tip əsassız iddialar MİQ üzrə müsahibələrdən sonra olur.

"Biz dini, cinsi ayrı-seçkiliyə qarşıyıq", - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.