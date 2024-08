Fransada Telegramın yaradıcısı Pavel Durovun məhkəməyə gəlmək üçün polis nəzarətindən azad edilməsi barədə qərar qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərar istintaq hakimmi tərəfindən qəbul edilib. Qeyd olunub ki, P.Durov qeyri-qanuni kontentlə bağlı araşdırmalarda hakimiyyətlə əməkdaşlıqdan imtina etdiyinə görə saxlanılıb.

İnformasiyaya görə, hakim Durovun ilkin sorğu-sual və ittiham elan edilməsi üçün polis nəzarətində saxlanılmasını dayandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.