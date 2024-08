Baş ağrısını anında kəsən üç bitki çayı

Bəzi çaylar baş ağrılarını aradan qaldırmağa kömək edən iltihab əleyhinə və əzələləri rahatlaşdıran xüsusiyyətlərə malikdir.

Metbuat.az həmin çayları təqdim edir:

Nanə - nanə çayı, xüsusilə gərginlik, sinüzit və ya miqrenlə əlaqəli simptomlardan əziyyət çəkirsinizsə, baş ağrısını aradan qaldırmaq üçün ən yaxşı seçiminiz olmalıdır. Nanə qan axını artıraraq qan dövranı sistemini tənzimləyir, bu da baş ağrısı simptomlarını aradan qaldırmağa kömək edir.

Zəncəfil - Əgər baş ağrılarınıza görə ürəkbulanma və ya mədə narahatlığı hiss edirsinizsə, zəncəfil çayı içməyi məsləhət görülür.

Çobanyastığı - gərginlik, baş ağrısı və ya sinus ağrısından əziyyət çəkirsinizsə, çobanyastığı sizin seçiminiz ola bilər. Həmçinin çobanyastığı həzmi yaxşılaşdırmaq üçün həzmedici vasitə kimi istifadə edilə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.