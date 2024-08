Azərbaycanlı gənc Rusiyanın Surqut şəhərində qətlə yetirilib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Masallının Şatıroba kənd sakini Allahqulu Əlihüseyn oğlu Səfərov naməlum şəraitdə bıçaqlanaraq öldürülüb. Hadisə ötən gün qeydə alınıb.

Qətlin hansı zəmində törədilməsi hələlik məlum deyil.

Mərhumun yaxınlarının saytımıza verdiyi məlumata əsasən, Allahqulu Səfərov doğulub-böyüdüyü Şatıroba kəndində dəfn ediləcək. Onun cənazəsinin Azərbaycana gətirilməsi istiqamətində iş aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.