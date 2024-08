Ukrayna 4 istiqamətdə çətin vəziyyətə düşdü

Donbasda və Xarkov vilayətində Ukrayna Silahlı Qüvvələri üçün cəbhənin dörd əsas istiqamətində gərgin vəziyyət yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski məlumat verib.

Prezident bildirib ki, Ukrayna ordusunun baş komandanı Aleksandr Sırski ilə apardığı müzakirələrdə Kramatorsk, Toretsk və Kupyansk bölgələrində vəziyyətin xüsusilə çətin olduğunu qeyd edib. Zelenskinin sözlərinə görə, bu bölgələrdə Ukrayna ordusu ciddi təzyiqlə üzləşir və mövqelərini qorumaq üçün ağır mübarizə aparır.

Ukrayna rəhbərliyi və hərbi qüvvələri üçün bu bölgələrdəki vəziyyət kritik əhəmiyyət kəsb edir, çünki bu istiqamətlərdəki döyüşlər genişmiqyaslı əməliyyatların gələcəyinə təsir göstərə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.